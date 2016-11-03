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    Умер всемирно известный клоун Олег Попов

    Он скончался в Ростове-на-Дону поздно вечером в среду

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Всемирно известный клоун Олег Попов скончался в Ростове-на-Дону поздно вечером в среду.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости директор Большого московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный.

    "В Ростове умер Олег Попов, он находился там на гастролях. Я связался с его продюсером, жена говорить не в состоянии, и сказал, что готов обеспечить всевозможную помощь, и организовать прощание в Большом московском цирке", — сказал он.

    Запашный напомнил, что Попов был гражданином России.

    Олег Попов родился 31 июля 1930 года.

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