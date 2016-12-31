Умер создатель героя Disney олененка Бэмби

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Художник студии Disney, известный своими работами для мультфильма «Бэмби», Тайрус Вонг умер в возрасте 106 лет. Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте в Twitter музея Уолта Диснея.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106 лет. Наши мысли с семьей Вонг", — говорится в сообщении.

Тайрус Вонг работал в компании Disney с 1938 по 1941 год. С 1942 года художник перешел в компанию Warner Brothers, где проработал 26 лет.



В 2001 году он был признан "Легендой Disney".