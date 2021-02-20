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Умер скульптор, создавший бронзового "Атакующего быка" в Нью-Йорке

Умер скульптор, создавший бронзового "Атакующего быка" в Нью-Йорке Ему было 80 лет
Искусство
20 февраля 2021 г. 15:46
Умер скульптор, создавший бронзового Атакующего быка в Нью-Йорке

Итальянский скульптор Артуро Ди Модика, автор установленной в Нью-Йорке бронзовой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull), умер в возрасте 80 лет в своем доме в городе Виттория (о. Сицилия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал RAI News 24.

По его данным, Ди Модика несколько лет боролся с неизлечимой болезнью.

"Атакующий бык" впервые был установлен скульптором без разрешения городских властей перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи 15 декабря 1989 года как символ возрождения после биржевого кризиса 1987 года.

По замыслу автора, изваяние символизирует силу американского народа и его способность преодолевать неудачи.

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Версия на английском языке Famous ‘Charging Bull’ sculptor Arturo Di Modica dead at 80

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