Умер скульптор, создавший бронзового "Атакующего быка" в Нью-Йорке

Ему было 80 лет

Итальянский скульптор Артуро Ди Модика, автор установленной в Нью-Йорке бронзовой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull), умер в возрасте 80 лет в своем доме в городе Виттория (о. Сицилия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал RAI News 24.

По его данным, Ди Модика несколько лет боролся с неизлечимой болезнью.

"Атакующий бык" впервые был установлен скульптором без разрешения городских властей перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи 15 декабря 1989 года как символ возрождения после биржевого кризиса 1987 года.

По замыслу автора, изваяние символизирует силу американского народа и его способность преодолевать неудачи.