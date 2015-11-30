​Умер режиссер Эльдар Рязанов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В ночь с 29 на 30 ноября в одной из московских клиник скончался народный артист СССР Эльдар Рязанов.

Как передает Report, об этом со ссылкой на родных режиссера сообщает ТАСС.

Эльдар Рязанов был в очередной раз госпитализирован 21 ноября. Врачи долгое время боролись за жизнь 88-летнего деятеля кино. Накануне вечером он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помимо легочной недостаточности у него была обнаружена также и сердечная.

Рязанов был режиссером, сценаристом, актером и продюсером. Он снял более 30 фильмов, каждый из которых до сих пор любим зрителями. Самые известные среди них - "Берегись автомобиля" (1966 год), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год) и "Жестокий романс" (1984 год). Эльдар Александрович получил звание народного артиста СССР в 1984 году.