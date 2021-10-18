О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер представитель итальянского абстракционизма Акилле Перилли

Умер представитель итальянского абстракционизма Акилле Перилли Художник Акилле Перилли, один из представителей итальянского абстракционизма умер на 95-м году жизни.
Искусство
18 октября 2021 г. 05:56
Умер представитель итальянского абстракционизма Акилле Перилли
Акилле Перилли

Художник Акилле Перилли, один из представителей итальянского абстракционизма умер на 95-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

Он был одним из авторов манифеста арт-объединения "Форма 1" в защиту абстрактного искусства.

Как отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии". "Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", - сказал Франческини.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Netflix прогнозирует, что сериал Игра в кальмара будет стоить около $900 млн
Netflix прогнозирует, что сериал "Игра в кальмара" будет стоить около $900 млн
18 октября 2021 г. 06:56
Опубликован первый кадр нового фильма «Бэтман»
Опубликован первый кадр нового фильма «Бэтман»
16 октября 2021 г. 07:56
Агдамский театр представил первый спектакль военнослужащим
ФотоАгдамский театр представил первый спектакль военнослужащим
15 октября 2021 г. 19:29
Лейла Алиева: Таир Салахов своим творчеством покорил весь мир
ФотоЛейла Алиева: Таир Салахов своим творчеством покорил весь мир
15 октября 2021 г. 10:05
Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн
Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн
15 октября 2021 г. 00:46
CinemaPlus впервые в Азербайджане открыл кинотеатр с новой технологией 4DX
ФотоCinemaPlus впервые в Азербайджане открыл кинотеатр с новой технологией 4DX
14 октября 2021 г. 16:14
Колумбийский композитор занял первое место на международном конкурсе имени Узеира Гаджибейли
Колумбийский композитор занял первое место на международном конкурсе имени Узеира Гаджибейли
14 октября 2021 г. 11:10
Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю анимационных фильмов
Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю анимационных фильмов
13 октября 2021 г. 19:22
Сериал Игра в кальмара стал самым популярным в истории Netflix
Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix
13 октября 2021 г. 12:13
Вышел трейлер ремейка фильма Один дома
Вышел трейлер ремейка фильма "Один дома"
13 октября 2021 г. 06:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi