Умер представитель итальянского абстракционизма Акилле Перилли

Художник Акилле Перилли, один из представителей итальянского абстракционизма умер на 95-м году жизни.

Художник Акилле Перилли, один из представителей итальянского абстракционизма умер на 95-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

Он был одним из авторов манифеста арт-объединения "Форма 1" в защиту абстрактного искусства.

Как отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии". "Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", - сказал Франческини.