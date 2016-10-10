Скончался польский режиссер Анджей Вайда

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Классик польского кино Анджей Вайда скончался в возрасте 90 лет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, смерть режиссера наступила из-за легочной недостаточности.

Анджей Вайда считался основоположником и ведущим представителем Польской школы кинематографа.

В 1981 году фильм Анджея Вайды "Человек из железа" стал первым польским фильмом, получившим "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, и был также номинирован на "Оскар".

Вайда - обладатель почетных призов различных кинофестивалей за вклад в мировой кинематограф: "Золотой лев" Венецианского фестиваля (1998), "Оскар" (2000), Почетный "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля (2006).

За многолетнюю карьеру он снял такие популярные у публики и критиков ленты, как "Земля обетованная" и фильм-биографию экс-президента Польши Леха Валенсы.