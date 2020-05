​Умер "отец рока" Литл Ричард

Литл Ричард https://report.az/storage/news/5bd72422ba2793274cac47d23ec6c204/19335100-e701-4bf8-8e04-1adc488f7ff9_292.jpg

Умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард.

Как передает Report со ссылкой на Rolling Stone, музыканту было 87 лет.

Причина смерти неизвестна, рассказал изданию сын Ричарда Дэнни Пенниман.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и сам называл себя архитектором данного жанра, а также настоящим королем рок-н-ролла. Он является одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, куда его включили в 1986 году.

Первым хитом Литл Ричарда стала песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Последовавшие за ней Long Tall Sally, Rip It Up / Ready Teddy, She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin’ также стали хитами и были перепеты другими звездами рок-н-ролла. Первый полноценный альбом исполнителя — Here’s Little Richard — вышел в 1957-м и стал самым коммерчески успешным для него.

C 1958 по 1962 год Литл Ричард не выступал из-за увлечения христианством. Вернувшись к гастролям, он, в частности, выступал в Великобритании, где у него на разогреве пели тогда еще неизвестные широкой публике The Beatles. В 1977-м певец вновь прервал музыкальную карьеру и надолго обратился к религии, начал проповедовать и исполнять обязанности священника: например, он венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур и других звезд.

В последние годы сообщалось о плохом состоянии здоровья артиста. Он часто тяжело болел, не мог самостоятельно ходить из-за старых переломов и перенес несколько операций.