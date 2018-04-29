Умер основатель фестиваля Burning Man

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Наш основатель, друг и инициатор Ларри Харви, скончался. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля… Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи ", — говорится в заявлении генерального директора фестиваля Мэриэна Гуделла.