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    Умер один из создателей фильма "Мимино"

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Российский и советский актер и режиссер Юрий Кушнерев умер в возрасте 81 года. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

    Юрий Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1972 году. Начинал карьеру в кино в 1968-м как ассистент режиссера и второй режиссер. В дальнейшем работал на киностудии "Мосфильм".

    Кушнерев снялся в таких фильмах, как "Осенний марафон" и "Паспорт". Стал вторым режиссером фильма "Мимино", а также был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии.

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