Умер один из создателей фильма "Мимино"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Российский и советский актер и режиссер Юрий Кушнерев умер в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Юрий Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1972 году. Начинал карьеру в кино в 1968-м как ассистент режиссера и второй режиссер. В дальнейшем работал на киностудии "Мосфильм".

Кушнерев снялся в таких фильмах, как "Осенний марафон" и "Паспорт". Стал вторым режиссером фильма "Мимино", а также был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии.