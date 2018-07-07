Умер один из создателей Человека-паука

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Американский художник и писатель Стив Дитко, работавший над созданием ряда персонажей комиксов для компании Marvel Comics ("Марвел комикс"), включая Человека-паука и Доктора Стрэнджа, ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию.

По его данным, художник был найден мертвым 29 июня в своей квартире в Нью-Йорке. Предположительно, он скончался двумя днями ранее, причина смерти не называется. У Дитко не осталось родственников, он никогда не был женат.

Стив Дитко, работая совместно с известным автором комиксов Стэном Ли, в 1961 году создал Человека-паука. Художник помогал в создании и других героев, появлявшихся на страницах комиксов об этом супергерое: Доктора Осьминога, Песочного человека, Ящера и Зеленого гоблина. В 1963 году Дитко создал персонажа Доктора Стрэнджа.

Покинув Marvel Comics на более чем 10 лет, он вернулся в компанию в 1979 году. Одной из его последних работ стал комикс Squirrel Girl, созданный в 1992 году.