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    Умер Николай Караченцов

    Артист ушел из жизни за день до своего 74-летия

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/  В Москве скончался известный российский  актер Николай Караченцов за день до своего 74-летия. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил его сын Андрей Караченцов.

    Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось".

    28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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