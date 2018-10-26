Умер Николай Караченцов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Москве скончался известный российский актер Николай Караченцов за день до своего 74-летия. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил его сын Андрей Караченцов.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось".

28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.