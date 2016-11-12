Умер народный артист России Юрий Комиссаров

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Юрий Комиссаров, народный артист России, умер сегодня на 80-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил сайт Центрального академического театра российской армии, в труппе которого актер работал с 1954 года.

Юрий Данилович Комиссаров заслуженно быстро стал одним из ведущих артистов театра. Первая роль в спектакле «Летчики» привлекла к нему внимание зрителей. Затем он блистал в спектаклях «Чертова речка», «Шестеро любимых», «Камень-Птица», «Барабанщица» и других.

Церемония прощания состоится в понедельник, 14 ноября. Актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.