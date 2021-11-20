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Умер народный артист России Валерий Гаркалин

Умер народный артист России Валерий Гаркалин Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.
Искусство
20 ноября 2021 г. 11:58
Умер народный артист России Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".

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