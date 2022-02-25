Умер народный артист Алибаба Мамедов

Умер известный азербайджанский певец, композитор и педагог, Народный артист Азербайджана Алибаба Мамедов.

Умер известный азербайджанский певец, композитор и педагог, народный артист Азербайджана Алибаба Мамедов.

Как сообщает Report, об этом сообщили его коллеги.

Алибаба Мамедов родился в селе Маштага Сабунчинского района города Баку 4 февраля 1930 года. Там же окончил среднюю школу. В 1949 году началась творческая биография в филармонии. В 1953 году поступил в Азербайджанскую государственную школу и вплоть до 1958 года учился в классе Сеида Шушинского. А в 1963 году начал преподавать в данной школе. В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи Алибаба Мамедов создал при Филармонии Ансамбль народных инструментов "Хумаюн".

В 1978-1988 годах был солистом "Азконцерта".