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Умер народный артист Алибаба Мамедов

Умер народный артист Алибаба Мамедов Умер известный азербайджанский певец, композитор и педагог, Народный артист Азербайджана Алибаба Мамедов.
Искусство
25 февраля 2022 г. 23:34
Умер народный артист Алибаба Мамедов

Умер известный азербайджанский певец, композитор и педагог, народный артист Азербайджана Алибаба Мамедов.

Как сообщает Report, об этом сообщили его коллеги.

Алибаба Мамедов родился в селе Маштага Сабунчинского района города Баку 4 февраля 1930 года. Там же окончил среднюю школу. В 1949 году началась творческая биография в филармонии. В 1953 году поступил в Азербайджанскую государственную школу и вплоть до 1958 года учился в классе Сеида Шушинского. А в 1963 году начал преподавать в данной школе. В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи Алибаба Мамедов создал при Филармонии Ансамбль народных инструментов "Хумаюн".

В 1978-1988 годах был солистом "Азконцерта".

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Əlibaba Məmmədov vəfat edib

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