Умер модельер Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден скончался

Французский модельер Пьер Карден скончался.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

Ему было 98 лет.

Пьер Карден - французский модельер итальянского происхождения. С 1947 года работал в ателье у Кристинана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА.