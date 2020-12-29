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Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден Французский модельер Пьер Карден скончался
Искусство
29 декабря 2020 г. 16:15
Умер модельер Пьер Карден
Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден скончался.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

Ему было 98 лет.

Пьер Карден - французский модельер итальянского происхождения. С 1947 года работал в ателье у Кристинана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА.

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