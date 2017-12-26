Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Умер композитор Владимир Шаинский. Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Культура" со ссылкой на близких композитора.

Ему было 92 года.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" - всего более 40 картин.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко - "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду", "Родительский дом", "Через две зимы" и даже вступительная песенка возрожденного в конце 1980-х "Клуба веселых и находчивых".

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. После войны в 1945 году Владимир Шаинский поступил в МГК имени П.И.Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952-1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

В 1962 году поступил, а в 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У.Гаджибекова, где занимался в классе народного артиста СССР К.Караева. Жил и работал в Москве до 2000 года.

С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США. С 2013 года проживал постоянно в США.