О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер известный российский актер

Умер известный российский актер Заслуженный артист России, актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов скончался в возрасте 90 лет.
Искусство
23 января 2022 г. 12:42
Умер известный российский актер

Заслуженный артист России, актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов скончался в возрасте 90 лет.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице театра в Facebook.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку!" - говорится в сообщении.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в Гасымкендском районе Республики Дагестан, Россия.

Он работал в Театре на Таганке с 1964 года. С 1993 года стал артистом "Содружества актеров Таганки". В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В 2019 году Расми Джабраилов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Известен по ролям в фильмах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Одиссея капитана Блада", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня" и "Люба, дети и завод".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın məşhur aktyoru vəfat edib

Самое важное

Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
21 января 2022 г. 12:53
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
21 января 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi