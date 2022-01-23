Умер известный российский актер

Заслуженный артист России, актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов скончался в возрасте 90 лет.

Заслуженный артист России, актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов скончался в возрасте 90 лет.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице театра в Facebook.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку!" - говорится в сообщении.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в Гасымкендском районе Республики Дагестан, Россия.

Он работал в Театре на Таганке с 1964 года. С 1993 года стал артистом "Содружества актеров Таганки". В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В 2019 году Расми Джабраилов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Известен по ролям в фильмах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Одиссея капитана Блада", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня" и "Люба, дети и завод".