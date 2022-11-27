Умер итальянский модельер Ренато Балестра

Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме в возрасте 98 лет.

Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме в возрасте 98 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на его родных.

Похороны состоятся 29 ноября в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Балестра родился в Триесте в 1924 году. В 1954 году он начал работать в Риме, спустя четыре года стал представлять свои коллекции в США. В 1959 году модельер открыл в Риме свое первое ателье.

Итальянские СМИ напоминают, что называющие Балестру мастером синего цвета и художником моды, он создал знаменитую технику "вышивальной росписи", в которой в течение многих лет экспериментировал с самыми разными материалами, рисуя на всех видах тканей.

Коллекции его модного дома регулярно представлялись на традиционных римских показах "Альта Рома - альта мода", которые проводятся с 1998 года Итальянской палатой моды.