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Умер индийский актер и режиссер Раджив Капур

Умер индийский актер и режиссер Раджив Капур Известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын знаменитого Раджа Капура, умер во вторник в Мумбаи в возрасте 58 лет.
Искусство
9 февраля 2021 г. 19:02
Умер индийский актер и режиссер Раджив Капур

Известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын знаменитого Раджа Капура, умер во вторник в Мумбаи в возрасте 58 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сайт газеты The Times of India.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Раджив Капур, которого в семье называли Чимпу, - выходец из знаменитой индийской кинематографической династии Капуров. Он - сын легендарного актера и режиссера Раджа Капура, брат звезд Болливуда Риши Капура и Рандхира Капура. Его дядями были также звезды болливудского кинематографа Шамми и Шаши Капуры.

Чимпу начал сниматься в лентах своего отца. Советскому, а потом и российскому зрителю Раджив Капур знаком по фильмам "Небеса" (Aasmaan, 1984), "Могущественный" (Zabardast, 1985) и другим. Он также сыграл главную роль в фильме "Ганг, твои воды замутились" (Ram Teri Ganga Maili, 1985).

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