Умер главный герой "Шербурских зонтиков"

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, похороны актера будут закрытыми для широкой публики.

Кастельнуово родился в Лекко 28 октября 1936 года, дебютировал в кино в конце 1950-х годов. Долгое время работал на телевидении, снялся в десятках фильмов. Как отмечает газета Corriere della Sera, ранее Кастельнуово рассказывал, что в течение многих лет борется с глаукомой.