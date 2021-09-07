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Умер главный герой "Шербурских зонтиков"

Умер главный герой "Шербурских зонтиков" Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
Искусство
7 сентября 2021 г. 20:55
Умер главный герой Шербурских зонтиков

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, похороны актера будут закрытыми для широкой публики.

Кастельнуово родился в Лекко 28 октября 1936 года, дебютировал в кино в конце 1950-х годов. Долгое время работал на телевидении, снялся в десятках фильмов. Как отмечает газета Corriere della Sera, ранее Кастельнуово рассказывал, что в течение многих лет борется с глаукомой.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış italiyalı aktyor vəfat edib

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