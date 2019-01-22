 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Умер французский актёр Франсуа Перро

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Французский актёр Франсуа Перро, сыгравший в более чем 50 фильмах, умер на 95-м году жизни. 

    Как передает Report, об этом информирует газета Le Figaro.

    По информации издания, актёр скончался 20 января. Причины смерти не называются.

    Отмечается, что Перро снимался в кино и выступал на сцене театра на протяжении более чем 50 лет.

    В частности, он сыграл в таких фильмах, как «Любовники Монпарнаса», «Невинные с грязными руками», «Труп моего врага» и «Безупречная репутация».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi