Умер французский актёр Франсуа Перро

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Французский актёр Франсуа Перро, сыгравший в более чем 50 фильмах, умер на 95-м году жизни.
Как передает Report, об этом информирует газета Le Figaro.
По информации издания, актёр скончался 20 января. Причины смерти не называются.
Отмечается, что Перро снимался в кино и выступал на сцене театра на протяжении более чем 50 лет.
В частности, он сыграл в таких фильмах, как «Любовники Монпарнаса», «Невинные с грязными руками», «Труп моего врага» и «Безупречная репутация».
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