Умер французский актёр Франсуа Перро

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Французский актёр Франсуа Перро, сыгравший в более чем 50 фильмах, умер на 95-м году жизни.

Как передает Report, об этом информирует газета Le Figaro.

По информации издания, актёр скончался 20 января. Причины смерти не называются.

Отмечается, что Перро снимался в кино и выступал на сцене театра на протяжении более чем 50 лет.

В частности, он сыграл в таких фильмах, как «Любовники Монпарнаса», «Невинные с грязными руками», «Труп моего врага» и «Безупречная репутация».