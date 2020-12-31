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Умер джазовый пианист и композитор Клод Боллинг

Умер джазовый пианист и композитор Клод Боллинг Французский джазмен Клод Боллинг, написавший музыку для множества французских фильмов, умер в возрасте 90 лет.
Искусство
31 декабря 2020 г. 01:43
Умер джазовый пианист и композитор Клод Боллинг

Французский джазмен Клод Боллинг, написавший музыку для множества французских фильмов, умер в возрасте 90 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник актриса Брижит Бардо в своем Twitter.

"Клод Боллинг ушел, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости жизни, веселых песен и беззаботных отношений", - написала она. Актриса отметила, что будет помнить о его "бесконечном таланте, преданности делу и поддержке".

Позже данную информацию агентству France-Presse подтвердили близкие покойного. Они сообщили, что в последние годы он страдал от различных заболеваний и во вторник умер в больнице Сен Клу под Парижем.

Клод Боллинг, родившийся в 1930 году в Каннах, создал свой первый оркестр в Париже в возрасте 16 лет, а в 18 уже записал первую пластинку. Во Франции за ним прочно закрепилась репутация настоящего корифея в мире джаза, считается, что он внес значительный вклад в развитие этого музыкального направления в 1960-е годы. Ему принадлежит около ста произведений, многие из которых звучали во французском кино, в том числе в "Борсалино (1970) с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо, "Полицейской истории" (1975) и многих других.

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