О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер дизайнер Вирджил Абло

Умер дизайнер Вирджил Абло Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года.
Искусство
29 ноября 2021 г. 02:56
Умер дизайнер Вирджил Абло

Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в аккаунте дизайнера в социальной сети Instagram.

Как сказано в посте, Абло более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. С 2019 года, когда ему поставили этот диагноз, дизайнер проходил множество сложных процедур.

Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Абло был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".

Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Карьеру в индустрии моды он начал в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Дочь всемирно известного азербайджанского музыканта госпитализирована в Москве
Дочь всемирно известного азербайджанского музыканта госпитализирована в Москве
28 ноября 2021 г. 12:51
В Каире открылся международный кинофестиваль
В Каире открылся международный кинофестиваль
27 ноября 2021 г. 08:59
Латвийский виолончелист: В Азербайджане придают важное значение музыке
Латвийский виолончелист: В Азербайджане придают важное значение музыке
26 ноября 2021 г. 23:25
Натиг Расулзаде: Перо надо макать в сердце, и писать кровью
Натиг Расулзаде: Перо надо макать в сердце, и писать кровью
25 ноября 2021 г. 17:25
В Москве прошел концерт из цикла Гостиная Караева
ФотоВ Москве прошел концерт из цикла "Гостиная Караева"
25 ноября 2021 г. 10:20
В Баку состоялся концерт венгерской джазовой группы Contempo
В Баку состоялся концерт венгерской джазовой группы Contempo
23 ноября 2021 г. 10:00
В Баку прошла презентация фильма о Нурсултане Назарбаеве
ФотоВ Баку прошла презентация фильма о Нурсултане Назарбаеве
22 ноября 2021 г. 17:26
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
20 ноября 2021 г. 11:58
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
В Москве пройдет концерт из цикла Гостиная Караева
В Москве пройдет концерт из цикла "Гостиная Караева"
18 ноября 2021 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi