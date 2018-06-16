Умер дирижер Геннадий Рождественский

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Московской консерватории.

Геннадий Рождественский (1931-2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.