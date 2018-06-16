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    Умер дирижер Геннадий Рождественский

    Знаменитый дирижер скончался в возрасте 87 лет

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский скончался в возрасте 87 лет. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Московской консерватории.

    Геннадий Рождественский (1931-2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

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