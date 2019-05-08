​Умер автор музыки к "Приключениям Электроника"

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она.

Е. Крылатов является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

В частности, он написал музыку к песням «Лесной олень» из картины «Ох, уж эта Настя!», «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далёко» («Гостья из будущего»).