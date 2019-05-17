​Умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на слова его сына.

Отметим, что 26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие.

Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла было создано по его проекту и по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана в период с 1985-го по 1989 годы. Помимо этого Бэй Юймин является автором проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и многих других строений.