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Умер Андрей Мягков

Умер Андрей Мягков Ему было 82 года
Искусство
18 февраля 2021 г. 11:52
Умер Андрей Мягков
Андрей Мягков
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Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее.

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