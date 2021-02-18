Умер Андрей Мягков

Ему было 82 года

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее.