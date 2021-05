Умер американский актер Чарльз Гродин

Американский актер Чарльз Гродин умер во вторник в возрасте 86 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Гродин получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Уловка-22" (Catch-22, 1970), "Разбивающий сердца" (The Heartbreak Kid, 1972), "Успеть до полуночи" (Midnight Run, 1988), "Бетховен" (Beethoven, 1992) и других. Также он участвовал в спектаклях на Бродвее. Наиболее известные его работы - роли в спектаклях "Чин-чин" (Tchin-Tchin, 1962), "В это же время в следующем году" (Same Time Next Year, 1975). Кроме того, Гродин вел свое ток-шоу The Charles Grodin Show ("Шоу Чарльза Гродина").

В 1977 актер получил прайм-тайм премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.

Как сообщил сын Гродина, причиной смерти актера стал рак костного мозга.