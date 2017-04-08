Умер актер Тим Пиготт-Смит

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На 70-м году жизни умер британский актер Тим Пиготт-Смит.

Как передает Report, об этом сообщил The Guardian.

«Тим был одним из великих актеров своего поколения. Его будут помнить как джентльмена и настоящего друга»,— цитирует The Guardian агента актера Джона Гранта.

Причина смерти актера пока неизвестна. Его карьера началась в 1971 году с эпизодической роли в телесериале «Доктор Кто». До 1984 года он исполнял небольшие роли. Господин Пиготт-Смит снимался в таких фильмах, как «Александр», «Четыре пера», «V — значит вендетта», «Алиса в стране чудес», «Восхождение Юпитер».