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    Умер актер Тим Пиготт-Смит

    Причина смерти актера пока неизвестна

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На 70-м году жизни умер британский актер Тим Пиготт-Смит.

    Как передает Report, об этом сообщил The Guardian.

    «Тим был одним из великих актеров своего поколения. Его будут помнить как джентльмена и настоящего друга»,— цитирует The Guardian агента актера Джона Гранта.

    Причина смерти актера пока неизвестна. Его карьера началась в 1971 году с эпизодической роли в телесериале «Доктор Кто». До 1984 года он исполнял небольшие роли. Господин Пиготт-Смит снимался в таких фильмах, как «Александр», «Четыре пера», «V — значит вендетта», «Алиса в стране чудес», «Восхождение Юпитер».

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