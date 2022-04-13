Умер актер, сыгравший отца-миллионера в фильме "Игрушка"

Ушел из жизни французский актер театра и кино Мишель Буке, сыгравший отца-миллионера непослушного отпрыска в кинокомедии "Игрушка" (1976 год). В фильме также участвовал Пьер Ришар.

Ушел из жизни французский актер театра и кино Мишель Буке, сыгравший отца-миллионера непослушного отпрыска в кинокомедии "Игрушка" (1976 год). В фильме также участвовал Пьер Ришар.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, актер не дожил до своего столетия всего лишь четыре года, он скончался на 97 году жизни.

Мишель Буке умер в одной из клиник Парижа, о причинах смерти пока ничего неизвестно.

За свою карьеру актер два раза был удостоен премии "Сезар" за лучшую роль - в кинокартине "Как я убил своего отца" и фильме "Странник на Марсовом поле", где сыграл бывшего президента Франсуа Миттерана.