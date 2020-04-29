Наверх

Умер сыгравший в "Миллионере из трущоб" актер Ирфан Кхан

​Умер актер Ирфан Кхан

Индийский актер Ирфан Кхан скончался в Мумбаи на 54-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает "Би-би-си".

Причина смерти болливудской звезды пока не уточняется. Еще в 2018 году у Кхана диагностировали нейроэндокринную опухоль. Он лечился в Лондоне, свой диагноз не скрывал и рассказывал поклонникам о своем опыте борьбы с онкологическим заболеванием, депрессии и сильных болях.

Артист известен по болливудским фильмам "Пику", "Макбул", "Сила духа". Он также снимался в международных проектах, среди которых "Жизнь Пи", "Миллионер из трущоб" и "Новый Человек-паук". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!