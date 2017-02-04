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    Умер актер Георгий Тараторкин

    Актер снялся более чем в 30 фильмах

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Народный артист России Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 72-х лет.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте театра Моссовета.

    Георгий Тараторкин - советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк", "Умирать не страшно" и "Преступление и наказание", где он исполнил роль Родиона Раскольникова.

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