Умер актер Георгий Тараторкин

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Народный артист России Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 72-х лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте театра Моссовета.

Георгий Тараторкин - советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк", "Умирать не страшно" и "Преступление и наказание", где он исполнил роль Родиона Раскольникова.