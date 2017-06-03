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    Улучшается состояние известной турецкой актрисы - ФОТО

    Она поделилась своей фотографией в личном профиле в инстаграме

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Прооперирована известная в Турции актриса кино.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актриса Хулья Кочйыгыт в США перенесла успешную операцию по онкологии легких.

    После операции актриса поделилась фотографией в личном профиле в инстаграме и сообщила о том, что ее здоровье в порядке и она выписана из больницы: "Я благодарю Всевышнего за то, что я выписалась из больницы. Спасибо всем, кто был рядом в радости и в горе, будьте здоровы. Своей любовью вы придали мне сил. И больницу я покидаю именно с этой силой. Спасибо за ваши молитвы".

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