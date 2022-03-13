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Украинского писателя номинировали на Нобелевскую премию по литературе

Украинского писателя номинировали на Нобелевскую премию по литературе Харьковского поэта и музыканта Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе.
Искусство
13 марта 2022 г. 23:18
Украинского писателя номинировали на Нобелевскую премию по литературе

Харьковского поэта и музыканта Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в заявлении говорится:

"Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире. По нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется".

Сергей Жадан - не только автор многих поэтических сборников, но и музыкант. Он участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные украинские и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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