Украинские солисты выступят в Академическом театре оперы и балета в Баку

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 14 октября в Академическом театре оперы и балета представят балет П.Чайковского "Лебединое озеро".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, главные партии в спектакле исполнят ведущие солисты Национальной оперы Украины, заслуженные артисты Украины, лауреаты международных конкурсов артистов балета Ольга Голица (Одетта-Одиллия) и Денис Недак (принц Зигфрид).

Отметим, что Ольга Голица на данный момент наряду с Украиной, выступает в ведущих театрах Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Греции, Китая, США.

Вместе с украинскими артистами, в спектакле выступят заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Самир Самедов, солисты Эльмира Сулейманова, Аян Эйвазова, Лиана Мирабдуллаева и др.

Спектаклем будет управлять народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.