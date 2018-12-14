Украденные картины Айдан Салаховой были найдены в московском ломбарде

Москва. 14 декабря. REPORT.AZ/ У известной художницы азербайджанского происхождения Айдан Салаховой были украдены две картины стоимостью более одного миллиона рублей.

Как передает российское бюро Report, вором оказался ее бывший личный ассистент Майк Хоукман.

А.Салахова стала не единственной жертвой мошенника. Как оказалось, мужчина, войдя в доверие известнейших художников России, прикрываясь именем А.Салаховой, взял десятки произведений искусства, чтобы предложить их потенциальному покупателю, но не возвращал в течение двух лет. Часть работ была продана за бесценок, о чем авторы даже не догадывались.

Картины самой Айдан Салаховой были найдены в московском ломбарде после возбуждения уголовного дела после того, как сам М.Хоукман сообщил, что картины сданы в ломбард. По словам художницы, картины были сданы в ломбард чуть ли не за 1% от реальной стоимости, никак не были упакованы и хранились на бетонном полу.

"Злости к нему у меня уже нет: мои работы найдены в том самом ломбарде. Работы части моих друзей тоже. Но повезло не всем. Что-то уже продано, что-то исчезло безвозвратно. И речь идет, увы, не о работах "все за 100", - написала Салахова на своей странице в Facebook.

По предварительной оценке, М.Хоукман собрал работы - живопись, графика, ювелирные изделия - на несколько сотен тысяч евро по рыночным ценам.

Российское бюро Report связалось с художницей, однако она не смогла дать комментарии, так как в настоящее время находится на отдыхе.

Игбал Рустамов