​Уилл Смит и Леннокс Льюис понесут гроб Мохаммеда Али на похоронах

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Актер Уилл Смит и экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис будут в числе тех, кто понесет гроб Мохаммеда Али на его похоронах в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на Франс-пресс, американский актер сыграл легенду мирового бокса в фильме Майкла Манна 2001 года "Али".

После работы над ролью Смит сохранил тесные связи с Мохаммедом Али. Британский и канадский спортсмен Льюис является одним из самых титулованных боксеров последних 25 лет, завоевавшим большинство мировых титулов в 1990-2000-е годы.

Всего на церемонии прощания с Али, его гроб будут нести восемь человек: близкие и родные легендарного спортсмена. Гроб с телом Али был в воскресенье на самолете доставлен в его родной город Луисвилл (штат Кентукки), где 10 июня пройдет церемония прощания. Похороны и гражданская панихида по Али будет открытой для всех.

Али ушел из жизни в пятницу на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса (Аризона, США), где провел последние несколько дней после госпитализации из-за проблем с дыханием.