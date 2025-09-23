Учредитель и руководитель IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Сокровища за дверями Анатолии" в Нью-Йорке

В Турецком доме в городе Нью-Йорк США 22 сентября по инициативе первой леди Турции Эмине Эрдоган открылась выставка "Сокровища за дверями Анатолии".

Как сообщает Report, в выставке приняли участие учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Цель выставки, на которой экспонируются образцы искусств и изделия ручной работы древних цивилизаций, - пропаганда анатолийской культуры и поощрение межкультурного диалога.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган сказала, что это мероприятие, раскрывая тонкости уходящей корнями глубоко в историю анатолийской культуры, также доказывает необходимость изучения и на современном этапе тысячелетнего опыта и навыков анатолийского народа.

Эмине Эрдоган отметила, что принцип "Ноль отходов", нацеленный на охрану окружающей среды, является приоритетным направлением в географии Анатолии не только в современный период, но и был таковым в древности.

Выставка охватывает три основные темы: "Плодородие земли", "Наследие кухни" и "Умение рук", посвященные богатому разнообразию продукции Анатолии.