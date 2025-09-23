Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Учредитель и руководитель IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Сокровища за дверями Анатолии" в Нью-Йорке

    Искусство
    • 23 сентября, 2025
    • 03:04
    В Турецком доме в городе Нью-Йорк США 22 сентября по инициативе первой леди Турции Эмине Эрдоган открылась выставка "Сокровища за дверями Анатолии".

    Как сообщает Report, в выставке приняли участие учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

    Цель выставки, на которой экспонируются образцы искусств и изделия ручной работы древних цивилизаций, - пропаганда анатолийской культуры и поощрение межкультурного диалога.

    Первая леди Турции Эмине Эрдоган сказала, что это мероприятие, раскрывая тонкости уходящей корнями глубоко в историю анатолийской культуры, также доказывает необходимость изучения и на современном этапе тысячелетнего опыта и навыков анатолийского народа.

    Эмине Эрдоган отметила, что принцип "Ноль отходов", нацеленный на охрану окружающей среды, является приоритетным направлением в географии Анатолии не только в современный период, но и был таковым в древности.

    Выставка охватывает три основные темы: "Плодородие земли", "Наследие кухни" и "Умение рук", посвященные богатому разнообразию продукции Анатолии.

    Лента новостей