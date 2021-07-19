Ученые нашли 14 живых потомков Леонардо да Винчи

Ученые, используя ДНК итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, составили генеалогическое древо его семьи за 690 лет — на 21 поколение. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CNN.

Ученые, используя ДНК итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, составили генеалогическое древо его семьи за 690 лет — на 21 поколение.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CNN.

Согласно историческим данным, у художника не было своих детей, но у него было несколько сводных братьев. В своем исследовании специалисты обратились лишь к мужской линии итальянца, так как Y-хромосома передается практически неизменной. В конечном итоге ученые выяснили, что сейчас на свете живет 14 потомков гениального художника в возрасте от одного года до 85 лет.

В дальнейшем эксперты намерены посредством анализа ДНК этих людей вычленить генный код да Винчи, который поможет установить место действительного захоронения художника. В городе Амбуаз во Франции есть могильная плита с именем флорентийца, однако до сих пор доподлинно неизвестно, находится ли под памятником его прах.

Также ученые хотят выяснить, мог ли определенный набор генов повлиять на гениальность Леонардо да Винчи, отмечается в статье CNN.