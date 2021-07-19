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Ученые нашли 14 живых потомков Леонардо да Винчи

Ученые нашли 14 живых потомков Леонардо да Винчи Ученые, используя ДНК итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, составили генеалогическое древо его семьи за 690 лет — на 21 поколение. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CNN.
Искусство
19 июля 2021 г. 18:00
Ученые нашли 14 живых потомков Леонардо да Винчи

Ученые, используя ДНК итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, составили генеалогическое древо его семьи за 690 лет — на 21 поколение.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CNN.

Согласно историческим данным, у художника не было своих детей, но у него было несколько сводных братьев. В своем исследовании специалисты обратились лишь к мужской линии итальянца, так как Y-хромосома передается практически неизменной. В конечном итоге ученые выяснили, что сейчас на свете живет 14 потомков гениального художника в возрасте от одного года до 85 лет.

В дальнейшем эксперты намерены посредством анализа ДНК этих людей вычленить генный код да Винчи, который поможет установить место действительного захоронения художника. В городе Амбуаз во Франции есть могильная плита с именем флорентийца, однако до сих пор доподлинно неизвестно, находится ли под памятником его прах.

Также ученые хотят выяснить, мог ли определенный набор генов повлиять на гениальность Леонардо да Винчи, отмечается в статье CNN.

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