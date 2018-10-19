Ученые: Леонардо да Винчи страдал от косоглазия

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Леонардо да Винчи страдал от легкой формы косоглазия, делавшей окружающий мир необычно "плоским" для него. Это помогало ему "переносить" эту реальность на бумагу и холст. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли британские медики.

"Многие известные художники, начиная с Рембрандта и заканчивая Пикассо, страдали от косоглазия, на что указывают их автопортреты и другие карты. Как сегодня считают искусствоведы, косоглазие помогало им лучше писать картины", — рассказывает Кристофер Тайлер (Christopher Tyler) из Городского университета Лондона (Великобритания).

Как отмечает офтальмолог, в отличие от других живописцев того времени, мы до сих пор точно не знаем, как на самом деле выглядел да Винчи – искусствоведы в той или иной степени сомневаются в достоверности всех его автопортретов, а также работ других художников, где он предположительно изображен.

Когда Тайлер увидел две подобные работы, картину "Спаситель Земли" и скульптуру "Давид", отлитую Андреа дель Верроккьо, он заметил одну общую черту, крайне необычную с точки зрения стандартов эпохи Возрождения.

И Иисус, и Давид, роль которых играл сам да Винчи, очень странным образом смотрели на окружающий мир. Изучив положение их глаз и вычислив позицию зрачка, британский врач обнаружил, что великий художник страдал от легкой формы косоглазия.