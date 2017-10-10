У заслуженной артистки Наибы Аллахвердиевой произошло кровоизлияние в глаз

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "У меня кровоизлияние в глаз. На данный момент чувствую себя очень плохо".

Об этом в заявлении Report сказала актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка Наиба Аллахвердиева.

По словам актрисы, после лечения ее состояние немного улучшилось: "Я уже могу ходить на съемки. Однако сегодня чувствую себя плохо. У меня кровоизлияние в глаз. Поэтому, чувствую себя очень плохо".

Актриса заявила также о намерении снять сериал: "У меня много планов. Самое главное хочу снять сериал. Естественно, при этом рядом со мной будет режиссер. Я получила приглашение от Ниджата Манафова сниматься в сериале. Кроме того, сама хочу подготовить моноспектакль".