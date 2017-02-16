ТЮЗ выберет лучших этого театрального сезона

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Театр юного зрителя вручит отличившимся за сезон активностью и потенциалом сотрудникам сезонную премию "Sima".

Как сообщили Report из пресс-службы театра, премия учреждена Театром юного зрителя, ASSİTEJ и Азербайджанским национальным центром.

Отмечается, что в этом сезоне определены победители по 12 номинациям - "Лучший спектакль", "Исполнитель лучшего характерного образа сезона", "Лучший сотрудник-общественник сезона", "Самый успешный балетмейстер сезона", "Отличившийся актер сезона", "Самый плодотворный актер сезона", "Самая плодотворная актриса сезона", "Лучший технический работник сезона", "Перспективный актер сезона", "Друг театра", "Самый трудолюбивый сотрудник сезона", "Лучший исполнитель эпизодической роли сезона".

В конце 89-го сезона театра жюри определит победителей номинаций путем тайного голосования.