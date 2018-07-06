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    ТЮЗ в поисках молодых актеров

    © Report

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя объявил кастинг молодых актеров. 

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в кастинге могут принять участие получившие актерское образование или обучающиеся по актерскому мастерству юноши и девушки в возрасте 18-22 года.

    Цель кастинга заключается в выявлении творческого потенциала поколения молодых актеров и появлении в театральном искусстве новых имен.  

    Желающие могут обращаться в театр в будни с 10:00 до 18:00. 

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