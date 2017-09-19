ТЮЗ в октябре примет участие в Международном театральном фестивале

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя в октябре примет участие в III Международном театральном фестивале.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на предстоящем 4-9 октября в Киеве Международном фестивале моноспектаклей "Мария" нашу страну с моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас" представит заслуженный артист Азербайджана и Калмыкии Шовги Гусейнов.

Отметим, что спектакль представляют на азербайджанском и русском языках. До сих пор он удостаивался ряда наград на международных театральных фестивалях в Иране, Турции, Молдове, России, Украине и других странах.