ТЮЗ примет участие на международном фестивале в Казахстане

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Коллектив Театра юного зрителя примет участие на предстоящем в Астане ежегодном V Международном театральном фестивале "Привет со сцены".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на фестивале, который предстоит 12-18 июня, театр выступит со спектаклем по мотивам произведения известного шведского драматурга Ларса Нурена "Я пришел, девочки" ("Война").

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, в главных ролях – заслуженная артистка Кямаля Гусейнова, Гурбан Исмаилов, Расим Джафаров, актеры Зумруд Гулиева и Сабина Мамедова.

ТЮЗ примет также участие на предстоящем в городе Бобруйск Могилевской области Беларуси XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы". На указанном международном фестивале Азербайджан будет представлен моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас".

Фестиваль пройдет при организационной поддержке министерства культуры Беларуси, Центрального комитета профсоюзов работников культуры Беларуси, мэрии Бобруйска.

В рамках фестиваля, который продлится с 28-го июня по 3-е июля, пройдут конкурсы, на улицах города организуют праздничный парад, состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия, творческие встречи и концерты.

В роли контрабасиста выступит заслуженный артист Шовги Гусейнов.