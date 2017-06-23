ТЮЗ примет участие на международном фестивале в Беларуси

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя готовится к последнему международному фестивалю сезона.

Как сообщили Report в театре, с 27 июня по 3 июля театр примет участие на XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" в городе Бобруйск Могилевской области Беларуси.

На фестивале Азербайджан будет представлен моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас".

Фестиваль проходит при совместной организации министерства культуры Беларуси, Центрального комитета профсоюза работников культуры Беларуси, Исполнительного комитета города Бобруйск.

Нынешний фестиваль посвящен 630-летию Бобруйска и объявлению города "Культурной столицей" 2017 года.

В рамках фестиваля с участием театральных коллективов 26-ти стран пройдут конкурсы, праздничные парады на городских улицах, торжественные церемонии открытия и закрытия, творческие встречи и концерты.

В спектакле в роли контрабасиста выступит заслуженный артист Азербайджана и Калмыкии Шовги Гусейнов.

Спектакль "Контрабас" стал победителем многих международных фестивалей.