ТЮЗ приглашен на театральный фестиваль "Привет со сцены"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Ближе к концу 89-го театрального сезона Театр юного зрителя готовится еще к двум гастролям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Было отмечено, что 11-17 июня коллектив приглашен на традиционный V Международный театральный фестиваль "Привет со сцены" по случаю 19-й годовщины объявления города Астана столицей Казахстана.

По словам директора ТЮЗа Мубариза Гамидова, на указанном мероприятии 11 июня коллектив театра представит в Астане спектакль по мотивам произведения известного шведского драматурга Ларса Нурена "Я пришел, девочки" ("Война").

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, в главных ролях – заслуженная артистка Кямаля Гусейнова, Гурбан Исмаилов, Расим Джафаров, актеры - Зумруд Гулиева и Сабина Мамедова.

13-15 июня другая театральная труппа посетит регионы страны.

Согласно распоряжению главы государства "О государственной программе по развитию театра на 2009-2019 гг.", как и каждый год, в этом году ближе к концу театрального сезона ТЮЗ отправится на гастроли в регионы с самыми интересными постановками из репертуара.

На этот раз коллектив выступит в Габале, Огузе и Балакяне со спектаклем по мотивам произведения бессмертного М.Ф.Ахундова "Приключения везиря Ленкоранского ханства".