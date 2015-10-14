ТЮЗ готовится к гастролям в Элисту

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя 25 октября планирует гастроли в город Элиста Российской Федерации.

Как сообщает Report, коллектив представит на сцене Национального драматического театра спектакль "Письма из ада" по мотивам произведения А.Ахвердова, а для юных зрителей - спектакль "Непослушный козленок".

В рамках гастролей в Государственном музее искусств Элисты организуют персональную выставку произведений художника-постановщика ТЮЗа и продемонстрированных спектаклей, члена Союза художников Азербайджана Эльшана Сарханоглу.

На выставке представят более 100 произведений художника.

Затем в местной филармонии с участием сотрудника ТЮЗ, актера Ильхама Асадова состоится концерт, на котором будут исполнены народные и композиторские песни.