Творческий коллектив Кукольного театра примет участие на международном фестивале

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаика при поддержке министерства культуры и туризма едет на очередной международный фестиваль.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 6-10 июня театральная труппа под руководством директора Рашада Ахмедзаде примет участие на предстоящем в Казахстане V Международном фестивале театров кукол "Ортеке".

Цель проводимого раз в два года фестиваля заключается в изучении современных театральных направлений и пропаганде различных направлений кукольного искусства.

На театральном празднике, охватывающем города Туркестан и Шымкент, которые объявлены ТЮРКСОЙ культурными столицами тюркского мира по 2017 году, коллектив будет представлен моноспектаклем "Звонок" ("Zəng").

Автор сценария спектакля и режиссер-постановщик – главный режиссер театра Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова.

Спектакль, рассчитанный как для детей, так и для взрослых, повествует об отношении в семье к родителям. Он прививает любовь к родителям, призывает не забывать их и не оставлять без внимания.